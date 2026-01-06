Nichts als die WahrheitJetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 10: Nichts als die Wahrheit
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Der Schauspieler Horst Peters wird schwer verletzt in seiner Wohnung aufgefunden. Dirk Matthies und Anna Bergmann verhören Zeugen, schnell gesteht ein Nachbar den Überfall. Die beiden Polizisten sind jedoch nicht davon überzeugt, dass der unscheinbare Herr Pleschke der Täter ist ...
Genre:Krimi-Drama
