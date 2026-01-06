Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 15Folge 10vom 06.01.2026
Folge 10: Nichts als die Wahrheit

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Der Schauspieler Horst Peters wird schwer verletzt in seiner Wohnung aufgefunden. Dirk Matthies und Anna Bergmann verhören Zeugen, schnell gesteht ein Nachbar den Überfall. Die beiden Polizisten sind jedoch nicht davon überzeugt, dass der unscheinbare Herr Pleschke der Täter ist ...

