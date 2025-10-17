Großstadtrevier
Folge 1: Ellens Abschied (1)
50 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Ellen droht, sich nach Schwerin versetzen zu lassen. Das einzige, was sie halten könnte wäre ein Heiratsantrag von Dirk, dem es jedoch trotz ausreichender persönlicher Zuneigung zu seiner Freundin und Kollegin schwer fällt, das "Zauberwort" auszusprechen. Schließlich bringt er es jedoch über die Lippen – und erhält Ellen's Ja-Wort. Das Glück scheint vollkommen. Auf der Wache erscheint unterdessen ein nicht mehr ganz junger Mann namens Wulf, der seine Frau als vermisst meldet. Das Besondere daran: Die Nachbarn des Mannes beschuldigen ihn, seine Frau ermordet zu haben. Ellen und Dirk kümmern sich um den Fall ...
