ARD PlusStaffel 8Folge 4vom 17.10.2025
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Ein neues Gesicht im Team des 14. Reviers. Zusammen mit 200 anderen frischgebackenen Polizeibeamten wird eine junge Griechin im Rahmen einer Feierstunde im Hamburger Rathaus vereidigt. Ihr Name ist Hariklia Möller, kurz &quot;Harry&quot;. Ihr erster Tag als Polizeibeamtin soll nach den Vorstellungen ihrer Pflegemutter Gerda eigentlich im Zeichen von Kaffee und Kuchen stehen. Es kommt jedoch anders. Der arbeitslose finanziell ruinierte Schauspieler Hotte überfällt eine Bank. Der Überfall misslingt; Alarm wird ausgelöst. Der Bankräuber versucht zu fliehen. In seiner Panik steigt er in einen Omnibus der Hamburger Verkehrsbetriebe und mischt sich unter die Fahrgäste ...

