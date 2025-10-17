Großstadtrevier
Folge 8: Die großen Ferien
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Die Beamten vom 14. Revier werden durch eine Serie von Wohnungseinbrüchen auf Trab gehalten - und das ausgerechnet in der Ferienzeit. Auch Maike möchte in den Urlaub fahren und wendet sich an ihre Freundin Katrin, die seit neuestem freiberuflich für ein Reisebüro arbeitet. Dirk ist überzeugt, dass mit diesen Reisen etwas nicht stimmen kann: so billig kann niemand derartige Reisen anbieten. Inzwischen gehen die Wohnungseinbrüche weiter ...
