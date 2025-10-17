Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Kopfgeld

ARD PlusStaffel 8Folge 9vom 17.10.2025
Kopfgeld

KopfgeldJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 9: Kopfgeld

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Ein kleiner Gauner vom Kiez, der Dirk manchmal Tipps gibt, meldet dieses Mal eine große Sache. Angeblich soll ein &quot;Waffendeal&quot; im Hamburger Freihafen stattfinden. Dirk fährt mit Maike zum beschriebenen Tatort. An einem Kai kann Dirk beobachten, wie ein Mann einen anderen Mann erschießt und es schafft zu fliehen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen