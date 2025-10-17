Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer zuletzt lacht

Staffel 8Folge 10vom 17.10.2025
Folge 10: Wer zuletzt lacht

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Dirk Matthies trifft seinen alten Schulfreund Heinz Sommer wieder, der angeblich zu viel Geld gekommen ist. Doch schon nach kurzer Zeit muss Dirk feststellen, dass ihn sein &quot;alter Freund&quot; hinters Licht geführt hat. Die Kollegen vom 14. Revier bereiten sich auf das internationale Polizistentreffen vor, das in Hamburg stattfindet. Drei Schwerverbrecher nutzen dieses Treffen, um eine Ausflugsbarkasse zu kapern, auf der eine Gruppe von Polizistenkindern mit Maike und Harry nach Blankenese fährt.

