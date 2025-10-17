Großstadtrevier
Folge 7: Manege frei
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Auf dem 14. Revier erstattet eine junge Frau Anzeige gegen einen Betrüger, der sie, als Polizist verkleidet, um ihr Geld gebracht hat. Besonders empört reagiert man darauf, dass er sich als Kollege vom 14. Revier ausgegeben hat. Maike und Dirk kommen bei einem Einsatz wegen Ruhestörung zu einem kleinen Zirkus. Als Dirk erfährt, dass dieser in einer schlechten finanziellen Lage ist, kommt ihm eine Idee: Eine Benefizveranstaltung unter Mitwirkung aller Kollegen vom Revier zugunsten unfallgeschädigter Kinder. Auch der "falsche Kollege" bekommt von der Veranstaltung Wind und treibt an dem großen Abend sein Unwesen ...
Großstadtrevier
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR