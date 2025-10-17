Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 8Folge 12vom 17.10.2025
Folge 12: Body Check

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Klaus, ein junger, hochtalentierter Einhockeyspieler bekommt die Chance seines Lebens: Der Trainer der Nationalmannschaft will ihn bei einem Spiel unter die Lupe nehmen, um ihn eventuell in den Eishockey-Nationalkader zu übernehmen. Im letzten Moment wird ihm jedoch ein Strich durch die Rechnung gemacht. Zwei Mannschaftskameraden vermissen nach dem Training Geld und Wertsachen. Ausgerechnet bei Klaus werden die Sachen gefunden. Für den herbeigerufenen Kriminalhauptkommissar Iversen ist der Fall klar: Klaus hat den Kameradendiebstahl begangen.

