Großstadtrevier
Folge 5: Karaoke
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Der Frührentner Tietz fühlt sich von dem Lärm der Proben einer Rock-Band gestört. Dirk und Maike stellen bei einem Lokaltermin aber schnell fest, dass die Anzeige auf schwachen Füßen steht: Der Übungsraum hat meterdicke Mauern, durch die kaum ein Laut nach außen dringt. Auf einem Straßenfest findet ein Karaoke-Wettbewerb statt und Dirk hat die Kollegen vom 14. Revier überredet, als "Polizeichor" daran teilzunehmen. Vorerst jedoch müssen die beiden Polizisten aus dienstlichen Gründen zum Straßenfest. Es geht wieder um die Band, die hier einen Auftritt haben soll. Über Nacht sind deren Instrumente von der Bühne gestohlen worden.
Weitere Folgen in Staffel 8
Genre:Krimi-Drama
