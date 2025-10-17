Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 8Folge 6vom 17.10.2025
Folge vom 17.10.2025

Böses Erwachen für Maike Bethmann. Während sie sich zum Frühdienst fertig macht, entdeckt sie, dass über Nacht ihr Auto gestohlen wurde. Dirk Matthies hat sein Auto wiederum nach einer feucht-fröhlichen Nacht irgendwo stehen lassen. Aber er weiß Rat und holt Maike mit dem Verkaufswagen von &quot;Eiskönig&quot; ab. Auf der morgendlichen Fahrt zum Revier kommt ihnen Maikes gestohlener Wagen entgegen. Nach kurzer Verfolgung rast dieser gegen einen Baum und die Insassen fliehen. Auf dem Rücksitz finden Dirk und Maike einen schwerverletzten Jungen, im Kofferraum Juwelen ...

