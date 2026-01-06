Großstadtrevier
Folge 1: Nach langer Zeit
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Eva Jacobsen ist eine grundsolide Ehefrau und Mutter. Nicht einmal ihr Ehemann ahnt, dass sie ihr Geld noch vor einigen Jahren mit Prostitution verdiente. Doch ein ehemaliger Freier erkennt sie wieder und stellt Bedingungen. Die Frau ist offenbar bereit, ihr Lebensglück mit allen Mitteln zu verteidigen ...
Weitere Folgen in Staffel 14
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR