Großstadtrevier
Folge 5: Heimspiel
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Anna bekommt Besuch von ihren Eltern. Gemeinsam geht die Familie zum Essen aus – und wird Zeuge eines Überfalls auf gerade dieses Restaurant. Bei den Ermittlungen zu einer ganzen Serie von Restaurantüberfällen muss Dirk seiner jungen Kollegin ganz besonders zur Seite stehen. Denn Anna geht zur Aufklärung der Überfälle eigene Wege, die den Kripo-Kollegen, vor allem Kriminalrat Iversen, nicht gefallen ...
Weitere Folgen in Staffel 14
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12