Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Der Partner

ARD PlusStaffel 14Folge 13vom 06.01.2026
Der Partner

Der PartnerJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 13: Der Partner

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Dirk erhält einen Tipp aus dem Milieu: Ein Unbekannter erkundigt sich nach ihm. Für Dirk kein Grund zur Beunruhigung, doch dann wird bei ihm eingebrochen und auf seinem Anrufbeantworter sind anonyme Drohungen. Unterstützt von Anna, stößt Dirk auf eine Spur, die ihn tief in seine Vergangenheit führt - zurück auf die Polizeiwache 16, wo seine polizeiliche Laufbahn begann, und zurück zu Ralf Timmermann, einem alten Haudegen, der Dirks erster Partner war ...

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 20 Staffeln und Folgen