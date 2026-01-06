Großstadtrevier
Folge 13: Der Partner
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Dirk erhält einen Tipp aus dem Milieu: Ein Unbekannter erkundigt sich nach ihm. Für Dirk kein Grund zur Beunruhigung, doch dann wird bei ihm eingebrochen und auf seinem Anrufbeantworter sind anonyme Drohungen. Unterstützt von Anna, stößt Dirk auf eine Spur, die ihn tief in seine Vergangenheit führt - zurück auf die Polizeiwache 16, wo seine polizeiliche Laufbahn begann, und zurück zu Ralf Timmermann, einem alten Haudegen, der Dirks erster Partner war ...
Weitere Folgen in Staffel 14
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR