Großstadtrevier
Folge 8: Tote leben länger
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Der Stadtstreicher Oskar ist fest davon überzeugt, den vor Jahren tödlich verunglückten Unternehmer Weigand quicklebendig in einem Restaurant gesehen zu haben. Oskar war einst Prokurist bei Weigand und wurde für dessen betrügerischen Bankrott verantwortlich gemacht. Seitdem ging es mit seinem Leben bergab. Dirk und Anna schenken Oskars Aussage zunächst wenig Glauben. Der betrunkene Mann scheint nur einen Sündenbock für sein verkorkstes Leben zu suchen. Doch dann stoßen Dirk und Anna auf Ungereimtheiten, die Oskars Verdacht bestätigen ...
Weitere Folgen in Staffel 14
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR