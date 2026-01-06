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Großstadtrevier

Tote leben länger

ARD PlusStaffel 14Folge 8vom 06.01.2026
Tote leben länger

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Folge 8: Tote leben länger

48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Der Stadtstreicher Oskar ist fest davon überzeugt, den vor Jahren tödlich verunglückten Unternehmer Weigand quicklebendig in einem Restaurant gesehen zu haben. Oskar war einst Prokurist bei Weigand und wurde für dessen betrügerischen Bankrott verantwortlich gemacht. Seitdem ging es mit seinem Leben bergab. Dirk und Anna schenken Oskars Aussage zunächst wenig Glauben. Der betrunkene Mann scheint nur einen Sündenbock für sein verkorkstes Leben zu suchen. Doch dann stoßen Dirk und Anna auf Ungereimtheiten, die Oskars Verdacht bestätigen ...

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