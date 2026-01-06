Großstadtrevier
Folge 3: Engelchen
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Lisa ist zehn Jahre alt, ein liebenswertes, wenn auch sehr ernstes Mädchen. Ihre Mutter, mit der sie allein lebt, ist Alkoholikerin. Bei einem Routineeinsatz lernen Dirk und Anna die Kleine und ihre desolaten häuslichen Verhältnisse kennen. Beide sehen keine andere Chance, als Lisa dem Kinder- und Jugendnotdienst zu übergeben. Doch am nächsten Tag ist Lisa spurlos verschwunden ...
Weitere Folgen in Staffel 14
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-20: NDR