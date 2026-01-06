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Großstadtrevier

Engelchen

ARD PlusStaffel 14Folge 3vom 06.01.2026
Engelchen

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Großstadtrevier

Folge 3: Engelchen

48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Lisa ist zehn Jahre alt, ein liebenswertes, wenn auch sehr ernstes Mädchen. Ihre Mutter, mit der sie allein lebt, ist Alkoholikerin. Bei einem Routineeinsatz lernen Dirk und Anna die Kleine und ihre desolaten häuslichen Verhältnisse kennen. Beide sehen keine andere Chance, als Lisa dem Kinder- und Jugendnotdienst zu übergeben. Doch am nächsten Tag ist Lisa spurlos verschwunden ...

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