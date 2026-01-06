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Großstadtrevier

Gefährlicher Verdacht

ARD PlusStaffel 14Folge 4vom 06.01.2026
Gefährlicher Verdacht

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Folge 4: Gefährlicher Verdacht

48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Dirk und Anna finden die 62-jährige Margot Malchow ermordet in ihrer Wohnung auf. Als Lothar Krüger davon erfährt, eilt er an den Tatort, obwohl er dort nichts zu verrichten hat, und legt sich mit Kriminalrat Iversen an. Es stellt sich heraus, dass die vermögende Dame eine Freundin von Lothars Mutter war und sich nach deren Tod um ihn gekümmert hat. Allerdings hat Lothar, wie er sagt, die Beziehung schon vor einiger Zeit beendet. Iversen, der in diesem Fall ermittelt, stößt auf Indizien, die Krüger belasten und ihn in große Schwierigkeiten bringen ...

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