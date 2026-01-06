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Großstadtrevier

Miss Marple

ARD PlusStaffel 14Folge 2vom 06.01.2026
Miss Marple

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Folge 2: Miss Marple

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Aus der nordfriesischen Provinz bekommt Dirk Besuch von seiner Tante Emmi, einer resoluten und recht eigensinnigen alten Dame. Emmi will in Hamburg ihren Freund treffen, doch der stirbt kurz vor dem Rendezvous. Für die alte Dame ist sofort klar, dass es sich um Mord handelt! Sie verdächtigt die Rentnerin Else Brockstedt, Emmis Erzrivalin im Kampf um den Verstorbenen. Da Dirk und Anna für den Mord nicht den geringsten Anhaltspunkt finden, ermittelt die rüstige Seniorin auf eigene Faust und hinterlässt eine Spur, die von Leichen gepflastert ist ...

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