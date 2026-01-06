Großstadtrevier
Folge 2: Miss Marple
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Aus der nordfriesischen Provinz bekommt Dirk Besuch von seiner Tante Emmi, einer resoluten und recht eigensinnigen alten Dame. Emmi will in Hamburg ihren Freund treffen, doch der stirbt kurz vor dem Rendezvous. Für die alte Dame ist sofort klar, dass es sich um Mord handelt! Sie verdächtigt die Rentnerin Else Brockstedt, Emmis Erzrivalin im Kampf um den Verstorbenen. Da Dirk und Anna für den Mord nicht den geringsten Anhaltspunkt finden, ermittelt die rüstige Seniorin auf eigene Faust und hinterlässt eine Spur, die von Leichen gepflastert ist ...
Weitere Folgen in Staffel 14
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR