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Großstadtrevier

Girlie Gang

ARD PlusStaffel 14Folge 11vom 06.01.2026
Girlie Gang

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Folge 11: Girlie Gang

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Liebe macht erfinderisch. Kerstin schiebt ihrer Mitschülerin Silke einen Ladendiebstahl unter. Silke ist im 14. Revier schon bekannt – allerdings als Opfer, nicht als Täterin. Es ist erst zwei Wochen her, dass sie von einer Mädchenbande überfallen und ihrer schönsten Jacke beraubt wurde. Aber als der Verdacht auf Kerstin fällt, hat sie ein wunderbares Alibi: Mike, ein gleichaltriger Junge, sagt für sie aus ...

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