Großstadtrevier
Folge 11: Girlie Gang
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Liebe macht erfinderisch. Kerstin schiebt ihrer Mitschülerin Silke einen Ladendiebstahl unter. Silke ist im 14. Revier schon bekannt – allerdings als Opfer, nicht als Täterin. Es ist erst zwei Wochen her, dass sie von einer Mädchenbande überfallen und ihrer schönsten Jacke beraubt wurde. Aber als der Verdacht auf Kerstin fällt, hat sie ein wunderbares Alibi: Mike, ein gleichaltriger Junge, sagt für sie aus ...
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR