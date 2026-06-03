Fußball-WM 2026: Zu teuer, zu groß, zu politisch?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 160: Fußball-WM 2026: Zu teuer, zu groß, zu politisch?
Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür – und mit ihr die Vorfreude auf große Spiele, Überraschungen und emotionale Momente. Gleichzeitig wird das Turnier schon lange vor dem Anpfiff kontrovers diskutiert. In der neuen Folge von Gysi gegen Guttenberg dreht sich alles um die bevorstehende WM. Diese wird erstmals von drei Ländern gemeinsam ausgetragen: Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Kann ein solches Turnier Menschen und Nationen zusammenbringen, selbst dort, wo politische Spannungen bestehen? Oder wird die Bühne des Weltfußballs zunehmend von politischen Debatten begleitet? Auch die Entwicklung des Turniers selbst steht zur Diskussion. Mehr Mannschaften, steigende Ticketpreise und ein immer größer werdendes Event – was bedeutet das für Fans und für den Sport? Außerdem: Wie sinnvoll sind Boykottforderungen bei großen Sportveranstaltungen? Eine Debatte, die bereits rund um die Weltmeisterschaft in Katar kontrovers geführt wurde und bis heute nicht an Aktualität verloren hat. Natürlich geht es auch um das Geschehen auf dem Platz. Gregor Gysi erklärt, warum er häufig den Underdogs die Daumen drückt, solange nicht Deutschland spielt. Und mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft stellt sich die Frage: Wird Julian Nagelsmann es schaffen, aus einer Ansammlung starker Einzelspieler ein Team zu formen, das bei einem großen Turnier bestehen kann? Eine Diskussion über Fußball, Erwartungen und die besondere Rolle eines Turniers, das weit mehr ist als nur ein Sportereignis. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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