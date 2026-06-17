Ist der Nahostkonflikt lösbar?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 162: Ist der Nahostkonflikt lösbar?
Der Nahostkonflikt wird immer unübersichtlicher: Welche Rolle spielt der Libanon in der aktuellen Eskalation? Kann Trump seinen Einfluss auf Israel überhaupt noch nutzen – und gibt es einen Weg aus diesem festgefahrenen Konflikt? In der neuen Folge von Gysi gegen Guttenberg geht es um die komplexen Verflechtungen hinter der aktuellen Situation: regionale Machtkämpfe, schwierige Bündnisse und die Frage, warum selbst mögliche Annäherungen immer wieder ins Stocken geraten. Im Mittelpunkt steht dieses Mal der Libanon: Welche Bedeutung hat das Land in der aktuellen Entwicklung? Dabei geht es auch um die Hisbollah, deren Einfluss mögliche Annäherungen zwischen Israel und dem Libanon wieder erschwert. Das Verhältnis zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu scheint alles andere als harmonisch. Während Israel auf die Unterstützung der USA angewiesen ist, zeigt sich gleichzeitig, dass Netanyahu nicht automatisch Trumps Vorstellungen folgt. Doch wie groß ist der tatsächliche Einfluss Washingtons – und verfolgt Trump überhaupt einen klaren Plan für den Nahen Osten? Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, wie eine Lösung in einem Konflikt aussehen kann, in dem so viele unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen: Sicherheitsbedürfnisse, historische Konfliktlinien und geopolitische Machtfragen. Eine Folge über schwierige Bündnisse, politische Abhängigkeiten und die Suche nach einem Weg aus einer der komplexesten Krisen der Welt. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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