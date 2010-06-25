Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 076
43 Min.Folge vom 25.06.2010Ab 6
Hanna hat Oskars Kaufangebot abgelehnt. Doch während sie das Restaurant wieder erfolgreich nach vorne bringt, stellt sie fest, dass sie Maximilian verloren hat. Alexandra schlägt sich auf Hannas Seite, doch Oskar zwingt sie erpresserisch, ihm weiter als Komplizin zur Verfügung zu stehen. Dana kommt nach einer erneuten unerfreulichen Konfrontation mit Oskar zu dem Schluss, dass sie niemals unter ihm als Chef arbeiten wird. Johann will Gitti zum Essen ausführen, aber die tanzt glücklich mit Robert - etwas, das Johann seit 30 Jahren nicht vergönnt war.
Hanna - Folge deinem Herzen
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises