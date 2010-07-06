Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 081
Hanna setzt sich gegen Oskars Rufmordkampagne zur Wehr. Doch die Gäste bleiben aus, und Hanna denkt sogar ans Aufgeben. Maximilian hingegen versucht sich auf seine Ehe einzulassen. Nach anfänglicher Zurückhaltung stellt er fest, dass seine Abwehr allmählich bröckelt. Edith ist unter Druck. Sie kommt nicht mehr an Maximilian heran und muss zu allem Überfluss Oskar vor Richard verteidigen. Lina muss erkennen, dass Florian im Kreise seiner alten Freunde wie ausgewechselt ist. Sie fühlt sich ausgegrenzt und verlässt frustriert die Geburtstagsparty. Stefan hat sich für Romy entschieden und unterdrückt seine Gefühle für Hanna. Er und Romy versuchen trotz aller Hindernisse ein gemeinsames Nest zu bauen.
