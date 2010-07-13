Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 084

TelenovelaStaffel 6Folge 9vom 13.07.2010
Folge 084

Folge 084Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 9: Folge 084

42 Min.Folge vom 13.07.2010Ab 6

Hanna versucht, den Zuschlag für die Ausrichtung des Blütenfests zu bekommen und veranstaltet ein Essen für die Mitglieder der Auswahlkommission - nicht ahnend, dass Oskar mit Alexandras unfreiwilliger Unterstützung einen teuflischen Plan verfolgt. Maximilian und Maja beschließen, ihrer Ehe eine weitere Chance zu geben. Doch dann bietet sich Maximilian eine Möglichkeit, Hanna zu helfen. Dana weiß, dass sie Jonas nach seiner Rückkehr aus den USA die Wahrheit über Oskars Vaterschaft wird erzählen müssen. Als wäre das nicht genug, kommt sie wieder in Kontakt mit Oskar und erkennt damit die Tragweite ihres Problems. Caro erhält einen Anruf von Marcel, der sie zu einer Weintour einlädt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen