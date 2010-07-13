Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 084
Hanna versucht, den Zuschlag für die Ausrichtung des Blütenfests zu bekommen und veranstaltet ein Essen für die Mitglieder der Auswahlkommission - nicht ahnend, dass Oskar mit Alexandras unfreiwilliger Unterstützung einen teuflischen Plan verfolgt. Maximilian und Maja beschließen, ihrer Ehe eine weitere Chance zu geben. Doch dann bietet sich Maximilian eine Möglichkeit, Hanna zu helfen. Dana weiß, dass sie Jonas nach seiner Rückkehr aus den USA die Wahrheit über Oskars Vaterschaft wird erzählen müssen. Als wäre das nicht genug, kommt sie wieder in Kontakt mit Oskar und erkennt damit die Tragweite ihres Problems. Caro erhält einen Anruf von Marcel, der sie zu einer Weintour einlädt.
