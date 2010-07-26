Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 089

TelenovelaStaffel 6Folge 14vom 26.07.2010
Folge 089

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 14: Folge 089

43 Min.Folge vom 26.07.2010Ab 6

Obwohl Hanna glücklich über den erfolgreichen Verlauf des Blütenfests ist, fällt ihr das Zusammentreffen mit Maximilian schwer. Als sie von dem Gaststar animiert mit Maximilian allein tanzt, entflammt in Stefan die Eifersucht. Er macht Maximilian eine impulsive Ansage - mit der Folge, dass Romy ihn zur Rede stellt. Stefan will sich bei Hanna entschuldigen, nicht ahnend, dass diese in ernster Gefahr ist. Während Alexandra dank Robert zur Blütenkönigin gekrönt wird, nähern sich Gitti und Johann nach anfänglichen Misstönen wieder an. Oskar hingegen lockt Florian auf Abwege, und Gudrun erkennt, dass Bürgermeister Berghaus seine potentiellen Wähler weiterhin für dumm verkauft.

