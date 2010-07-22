Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 088

TelenovelaStaffel 6Folge 13vom 22.07.2010
42 Min.Folge vom 22.07.2010Ab 6

Hanna und Maximilian gehen im Streit auseinander - beide sind getroffen und verletzt. Stefan ist immer mehr für Hanna da, Maja für Maximilian. Beim Blütenfest begegnen sich Hanna und Maximilian wie Fremde. Während Robert, Richard und Johann dem Eröffnungswalzer entgegenfiebern, den sie mit ihren Herzdamen tanzen wollen, meistern Hanna, Gitti und Alexandra grandios die Eröffnungsrede. Was Hanna nicht weiß: Oskar ist auf der Suche nach Beweisen, um zum nächsten Schlag gegen sie auszuholen.

Telenovela
