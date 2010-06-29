Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 078
Alexandra widersetzt sich erstmalig Oskars Erpressung. So wird der Catering-Auftrag für den Fischerkrug doch ein Erfolg, und Hanna blickt wieder optimistisch in die Zukunft. Maximilian nimmt den Wettbewerb um das Ressort-Projekt an, doch er lässt Edith spüren, wie tief enttäuscht er von ihr ist. Edith sucht Trost bei Richard, während Maximilian Oskar mit einem geschickten Manöver überrascht. Stefan fokussiert sich ganz auf Romy und ist bemüht, seine Gefühle für Hanna zu verdrängen. Lina hingegen schafft es nicht, Florian mit ihren Geburtstagsideen zu begeistern. Sie beschließt daher mit Caro, Florians Freunde aus Nizza nach Deutschland kommen zu lassen. Karl erfährt erschüttert, dass Dana Jonas angelogen hat: Jonas ist nicht Davids Vater.
