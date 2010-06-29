Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 078

TelenovelaStaffel 6Folge 3vom 29.06.2010
Folge 078

Folge 078Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 3: Folge 078

43 Min.Folge vom 29.06.2010Ab 6

Alexandra widersetzt sich erstmalig Oskars Erpressung. So wird der Catering-Auftrag für den Fischerkrug doch ein Erfolg, und Hanna blickt wieder optimistisch in die Zukunft. Maximilian nimmt den Wettbewerb um das Ressort-Projekt an, doch er lässt Edith spüren, wie tief enttäuscht er von ihr ist. Edith sucht Trost bei Richard, während Maximilian Oskar mit einem geschickten Manöver überrascht. Stefan fokussiert sich ganz auf Romy und ist bemüht, seine Gefühle für Hanna zu verdrängen. Lina hingegen schafft es nicht, Florian mit ihren Geburtstagsideen zu begeistern. Sie beschließt daher mit Caro, Florians Freunde aus Nizza nach Deutschland kommen zu lassen. Karl erfährt erschüttert, dass Dana Jonas angelogen hat: Jonas ist nicht Davids Vater.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen