Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 077
Da Hanna Oskars kriminelles Potential nicht kennt, schlägt sie Maximilians Warnung aus. Stefans anwaltlicher Rat und die Gewissheit, Alexandra und Gitti an ihrer Seite zu haben, geben ihr Sicherheit. Doch Alexandra ist nach Oskars Erpressung wieder auf dessen Seite übergelaufen und torpediert Hannas Catering-Auftrag. Da Oskar mit dem heimlichen Verfolgen seiner Resort-Pläne gegen Ediths Anweisung verstoßen hat, gerät er unter Druck. Doch als er herausfindet, dass Edith Heinrichs Geliebte war, hat er Edith wieder in der Hand. Sie ruft einen Wettbewerb zwischen ihrem Sohn und ihrem Geliebten um das Resort-Projekt aus. Stefan genießt es, dass Hanna seine Nähe sucht. Als er sich fast eingesteht, sich wieder in sie verliebt zu haben, steht Romy plötzlich wieder überraschend vor der Tür.
