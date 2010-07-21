Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 087
Als Hanna und Alexandra erkennen, dass Oskar den Fischerkrug "umzingelt" hat, lancieren sie die von Oskar entwendeten Informationen an die Zeitung. Oskar triumphiert, bis der von Hanna und Alexandra lancierte Zeitungsartikel seine Versprechungen als Investmentlüge entlarvt - ein PR-Supergau für das Unternehmen. Die Rivalität zwischen Oskar und Maximilian eskaliert. Edith greift durch und entschließt sich, beide Projekte zu stoppen. Als Hanna erkennt, dass sie mit dem Zeitungsartikel unbeabsichtigt auch Maximilian geschadet hat, führt ihre Beichte zu einem verletzenden Vorwurf von Maximilian. Während Florian erkennen muss, dass seine Aktivitäten für Oskar nicht die gewünschte Anerkennung finden, fiebern Gitti und Johann weiter dem Blütenfest entgegen.
