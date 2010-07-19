Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 086
Hanna und Alexandra gelingt es, Oskars Kalkulation für sein Resort-Projekt an sich zu bringen, und sie erkennen, dass Oskar den Bürgern von Schönroda nur leere Versprechungen gemacht hat. Als Robert ihnen die frohe Nachricht überbringt, dass Maximilian Oskar ein wichtiges Grundstück vor der Nase weggeschnappt hat, veranstalten sie spontan eine Siegesfeier, in die Oskar mit der Nachricht platzt, Hannas neuer Nachbar zu sein: Er hat das Grundstück mit Florians Hilfe an sich gebracht. Maximilian versichert Maja, dass Hanna in seinem Leben keine Rolle mehr spielt. Beide sind voller Hoffnung, doch noch einmal zueinander zu finden. Edith schwört Dana darauf ein, das Geheimnis um Davids Vater nicht preiszugeben, und Johann findet mit Roberts Hilfe heraus, was Gitti beim Blütenfest tragen wird.
