Hawaii Five-0
Folge 13: Strichmännchen
42 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Bei Steve wird eingebrochen; die Diebe nehmen den Werkzeugkasten seines Vaters mit. Doch nicht nur das - Steves Schwester Mary wird entführt! Steve und sein Team können Mary befreien und kommen dem Yakuza-Oberhaupt Hiro Noshimuri auf die Spur, der als Wohltäter Hawaiis mit Gouverneurin Stevenson befreundet ist. Daher ist diese von Steves Einsatz zunächst alles andere als begeistert ...
