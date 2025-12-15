Hawaii Five-0
Folge 14: Die Straßen von Honolulu
40 Min.Ab 12
Nach einer wilden Verfolgungsjagd, bei der sich das Auto des Verfolgten überschlug, machen Chin und Kono eine grausame Entdeckung auf dem Rücksitz des Wagens: In einer Schachtel finden sie einen menschlichen Kopf. Der Fahrer, ein chinesischer Immigrant, stirbt noch am Unfallort und kann keine Aussage mehr machen. Bald stellt sich heraus, dass der Kopf einem krebskranken Mann gehörte, dessen Frau Nicole nun vermisst wird. Steve und Danny vermuten dahinter eine Erpressung.
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
12
Copyrights:© CBS Television
