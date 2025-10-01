Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Gefährliche Brandung

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 01.10.2025
Gefährliche Brandung

Hawaii Five-0

Folge 6: Gefährliche Brandung

40 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

Bei den berühmten Coral Prince Surfmeisterschaften wird der Chef von Coral Prince, Ian Adams, auf dem Board stehend erschossen. Kono trifft sich mit Ben Bass, dem Sohn von Ians Geschäftspartner und altem Freund Carlton Bass. Doch Ben hat mit seinem früheren Leben gebrochen. Er lebt in einem Zelt zusammen mit Gleichgesinnten in einer Strandsiedlung. Als sich herausstellt, dass Ian Adams ein Auge auf dieses Grundstück geworfen hatte, wird Ben auf einmal zum Verdächtigen ...

