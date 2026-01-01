Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Fischschuppen

Kabel EinsStaffel 1Folge 20
Fischschuppen

FischschuppenJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 20: Fischschuppen

40 Min.Ab 12

Steve und Danny unternehmen einen Wanderausflug in die Berge und finden dabei einen toten Fischer. Beim Versuch, die Leiche zu bergen, stürzt Steve und verletzt sich. Das Team muss sich also erstmal ohne ihn um die Mordermittlungen kümmern, und nach und nach kommen sie dem Täter immer mehr auf die Spur. Unterdessen erfährt Kono am Sterbebett ihrer Tante, dass Chin an seiner Entlassung bei der Polizei unschuldig war. Kono ist entsetzt und verlangt, dass Chin die Sache aufklärt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
Kabel Eins
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen