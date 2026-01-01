Hawaii Five-0
Folge 19: Von Helden und Schurken
42 Min.Ab 12
Alex Baker, Teilnehmer einer Comic-Convention, wird in einem Superheldenkostüm vom Balkon seines Hotels gestoßen. Eigentlich galt der Anschlag Johnny D, einem Einbrecher und Kreditkartendieb. Steve und sein Team müssen nun herausfinden, was der Killer von Johnny D wollte ... Steve wird von CIA-Agentin Jenna Kaye aufgefordert, ihr all seine Ermittlungsakten der Nashinuri-Untersuchung zu überlassen - angeblich eine Anweisung von ganz oben. Steve ist skeptisch und überprüft sie ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren