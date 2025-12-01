Die Schöne und das BiestJetzt kostenlos streamen
Hawaii Five-0
Folge 9: Die Schöne und das Biest
Folge vom 28.12.2025Ab 12
Auf Hawaii soll ein internationaler Entwicklungshilfekongress stattfinden. Ein Agent des diplomatischen Sicherheitsdienstes ist im Besitz wichtiger Informationen über ein geplantes Attentat, das während der Konferenz stattfinden soll. Doch noch bevor er alle Informationen an die lokalen Behörden weitergeben kann, wird er ermordet. Das Team von Five-0 soll herausfinden, wer hinter dem Attentat steckt. Doch das Ganze erweist sich komplizierter als gedacht ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
