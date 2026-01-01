Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Alarm im Pazifik

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 15
Alarm im Pazifik

Alarm im PazifikJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 15: Alarm im Pazifik

40 Min.Ab 12

Eine Tsunamiwarnung wird veröffentlicht, und ausgerechnet an diesem Morgen ist Dr. Russell, der Leiter des Tsunami-Warnzentrums, verschwunden. Das Team muss ihn finden, bevor die große Welle kommt. Doch die Messdaten geben Rätsel auf: Mamo, der schon einige Tsunamis erlebt hat, glaubt nicht an die Vorhersage, und auch Steve vermutet schon bald, dass etwas nicht stimmt. Sie fürchten, dass Dr. Russell entführt und gezwungen wurde, die Daten zu manipulieren. Was steckt dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen