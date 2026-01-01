Hawaii Five-0
Folge 15: Alarm im Pazifik
40 Min.Ab 12
Eine Tsunamiwarnung wird veröffentlicht, und ausgerechnet an diesem Morgen ist Dr. Russell, der Leiter des Tsunami-Warnzentrums, verschwunden. Das Team muss ihn finden, bevor die große Welle kommt. Doch die Messdaten geben Rätsel auf: Mamo, der schon einige Tsunamis erlebt hat, glaubt nicht an die Vorhersage, und auch Steve vermutet schon bald, dass etwas nicht stimmt. Sie fürchten, dass Dr. Russell entführt und gezwungen wurde, die Daten zu manipulieren. Was steckt dahinter?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
