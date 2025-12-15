Hawaii Five-0
Folge 5: Die Vertrauensfrage
39 Min.Ab 12
Während eines Familienurlaubs auf Hawaii werden die zwei jugendlichen Töchter von US-Botschafter Reeves entführt. Eine der beiden wird wenig später tot aufgefunden. Die Gouverneurin verspricht deren Mutter, dass sie die andere lebend finden wird und setzt Steve auf den Fall an. Er und sein Team finden allerdings heraus, dass US-Botschafter Reeves der Polizei gegenüber nicht mit offenen Karten spielt ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
