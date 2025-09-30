Hawaii Five-0
Folge 4: Der Millionengewinn
40 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Der Häftling Dawkins flieht aus dem Gefängnis und ermordet dabei drei Menschen. Steve ist überzeugt, dass er hinter einem Pärchen her ist, das in einer Fernsehshow eine Million gewonnen hat - doch Steve kommt zu spät, Dawkins hat Dana angeschossen und Craig als Geisel genommen. Es stellt sich heraus, dass er und Craig einst Komplizen waren, die gemeinsam einen Bankraub begangen hatten. Craig hat das Geld versteckt - und das will Dawkins jetzt holen ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
