Hawaii Five-0
Folge 12: Wailea
42 Min.Ab 16
Eine Chirurgin wird ermordet. Nach einem ersten Verdacht kommen jedoch mehr und mehr Informationen an die Oberfläche, die auf Alex Mackey hindeuten. Denn dieser soll in seinem Job als Wärter in einer Jugendstrafanstalt mehrere Jungen getötet und vergraben haben. Kann die Chirurgin davon gewusst haben und deshalb Opfer eines brutalen Mörders geworden sein?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
