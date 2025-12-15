Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Gleiches Recht für alle

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 18
Gleiches Recht für alle

Gleiches Recht für alleJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 18: Gleiches Recht für alle

41 Min.Ab 16

Für das Five-0-Team kommt es knüppeldick: Chin wird wegen Bestechlichkeit verhaftet, und bei Danny klicken die Handschellen ebenfalls. Ihm wird der Mord an Marco Reyes vorgeworfen. Der Flieger nach Kolumbien steht schon für seine Abschiebung bereit. Doch irgendetwas ist faul an der Sache, denn der CIA-Agent Alexander mischt sich ungewöhnlich stark in den Fall ein. Bald haben die übrigen Teammitglieder eine Idee, worum es bei der Sache gehen könnte.

