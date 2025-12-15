Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Wer ist Melissa Armstrong?

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 16
Wer ist Melissa Armstrong?

Wer ist Melissa Armstrong?Jetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 16: Wer ist Melissa Armstrong?

43 Min.Ab 16

Ein junges Paar verbrennt qualvoll in seinem eigenen Haus. Es war Brandstiftung. Five-0 nimmt die Ermittlungen auf und trifft am Tatort auf Agent Kathy Millwood, die behauptet, für den Fall zuständig zu sein. Ihren Angaben nach handelt es sich um einen Serientäter, der bereits in Kalifornien aktiv war. Doch irgendetwas scheint Millwood zu verbergen, denn sie benimmt sich zunehmend seltsam.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen