Hawaii Five-0
Folge 3: Endloser Sommer
42 Min.Ab 12
Ein Sightseeing-Bus wird von drei Surferinnen überfallen. Dabei kommt der Chef einer IT-Sicherheitsfirma ums Leben. Seine vermeintliche Ehefrau stellt sich allerdings als die gesuchte Verbrecherin Vanessa Hansen heraus. Sie ist hinter dem Smartphone des Toten her, um Überweisungsverschlüsselungen einer Bank zu klauen. Und dafür ist sie sogar bereit, über Leichen zu gehen ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
