ProSieben MAXXStaffel 5Folge 8
42 Min.Ab 12

Ein Investmentbanker und seine Frau werden in ihrem eigenen Haus hingerichtet. Unter Mordverdacht stehen sofort die beiden Söhne Travis und Jake. Denn diese sollen nach dem Tod der Eltern viel Geld erben. Allerdings stellt sich heraus, dass der Vater die Familie in den finanziellen Ruin trieb. Was steckt also wirklich hinter dem Mord?

ProSieben MAXX
