Hawaii Five-0
Folge 2: Wenn alles auseinander bricht
42 Min.Ab 12
Ein Mädchen aus einer Privatschule wird entführt. Das Hawaii Five-O-Team ermittelt und stellt fest, dass es sich um eine Verwechslung handelt. Eigentlich sollte die Tochter eines Firmenbesitzers entführt werden. Der Mann leitet ein Unternehmen, das erst kürzlich einen Skandal zu verzeichnen hatte: Wegen eines Produktionsmangels an einem Kindersitz war ein zweijähriges Mädchen bei einem Unfall zu Tode gekommen. Hat dies etwas mit der Entführung zu tun?
