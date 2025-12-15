Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 20
43 Min.Ab 12

Grovers bester Freund Clay kommt mit seiner Frau Diane nach Hawaii, um ihren 20. Hochzeitstag zu feiern. Doch bei einer Wanderung in den Bergen stürzt Diane in den Tod - das behauptet zumindest Clay. Grover glaubt Clays Version des Unglücks nicht, da seine Geschichte mehr als nur eine Ungereimtheit aufweist. Trotz Mangel an Beweisen nimmt er die Ermittlungen gegen seinen ehemaligen Polizeikollegen auf.

