Hawaii Five-0
Folge 19: Haarscharf
42 Min.Ab 16
Während sich Steve gerade gemütlich bei Odell die Haare schneiden lässt, stürmt ein junger Mann in den Salon. Er sagt, er heiße Eran und werde von armenischen Killern verfolgt. Die sind ziemlich schnell vor Ort und belagern den Barbershop. Steve gelingt es, zu entkommen, und Odell schafft es irgendwie, Eran ins Krankenhaus zu bringen. Doch der ist nicht das Unschuldslamm, für das ihn die Freunde zunächst gehalten haben ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
