Helden - Wir liefern ab
Folge vom 13.12.2024: Mit dem Heli auf die Alm
44 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Eine Herkulesaufgabe für die Kapitäne: 1400 Tonnen schwere Monopiles werden auf einem Tauchponton zum größten deutschen Windpark vor Borkum verschifft. In den bayerischen Alpen kommt die Fracht in dieser Folge von „Helden – Wir liefern ab“ aus der Luft. Dort versorgt ein Lastenhubschrauber eine 1930 Meter hoch gelegene Berghütte mit Waren. Und Robert ist auf der Insel Spiekeroog mit einem E-Schlepper unterwegs. Der 54-Jährige kümmert sich auf dem Eiland um die Müllentsorgung. Im Sommer, wenn viele Touristen vor Ort sind, hat er alle Hände voll zu tun.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.