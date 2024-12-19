Helden - Wir liefern ab
Folge vom 19.12.2024: Ein Highlander in Action
44 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
In Österreich werden Raummodule für die Bettenersatzstation des AKH Wien angeliefert. Das Krankenhaus wird nach und nach saniert. Die Patientenversorgung muss dabei weiterhin gewährleistet sein. Am Bahnknotenpunkt St. Valentin warten nagelneue Autos auf den Transport nach Barcelona. Die Fahrzeuge treten auf einem 682 Meter langen Zug mit 22 Waggons die Reise nach Katalonien an. Und am Immenstädter Horn müssen Forstingenieur Peter und sein Team eine anspruchsvolle Herausforderung meistern. Die Truppe befördert mit der Seilbahn gefällte Bäume Richtung Tal.
