Helden - Wir liefern ab

Das Wiesn-Zelt

DMAX
Folge vom 12.12.2024
Folge vom 12.12.2024: Das Wiesn-Zelt

44 Min.
Folge vom 12.12.2024
Ab 12

Auf der Schiene lassen sich Güter schnell und nachhaltig von A nach B befördern. In Duisburg warten in dieser Folge von „Helden – Wir liefern ab“ große, rechteckige Stahlblöcke auf den Abtransport. Das Ziel ist Königswinter. In München hat „Morgenstund Gold im Mund“. Während so mancher Wiesngänger noch in den Federn liegt, herrscht bei der Warenannahme auf dem Gelände des Münchner Oktoberfests schon reger Betrieb. Und in Stralsund bewegen erfahrene Vollprofis gigantische Lasten. Dort werden 1400 Tonnen schwere Monopiles auf ein Tauchponton verladen.

