Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helden - Wir liefern ab

Unterwegs mit 300 Tonnen

DMAXFolge vom 06.12.2024
Unterwegs mit 300 Tonnen

Unterwegs mit 300 TonnenJetzt kostenlos streamen

Helden - Wir liefern ab

Folge vom 06.12.2024: Unterwegs mit 300 Tonnen

45 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12

Hightech auf vier Beinen: Am Flughafen Leipzig/Halle werden Gefahrgutspezialisten bei der Arbeit von einem Roboterhund unterstützt. „Spot“ findet im Gefahrenbereich der laufenden Maschinen verloren gegangene Pakete. Im Städelmuseum in Frankfurt am Main stehen Skulpturen eines renommierten Schweizer Künstlers zur Abholung bereit. Beim Verladen der Objekte ist große Sorgfalt gefragt. Und das Umspannwerk Kusenhorst in Haltern wird mit einem neuen Transformator ausgestattet. Bringt Lokführer Boris die kostbare Fracht auf der Schiene unbeschadet ans Ziel?

Alle verfügbaren Folgen