Helden - Wir liefern ab
Folge vom 06.12.2024: Unterwegs mit 300 Tonnen
45 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Hightech auf vier Beinen: Am Flughafen Leipzig/Halle werden Gefahrgutspezialisten bei der Arbeit von einem Roboterhund unterstützt. „Spot“ findet im Gefahrenbereich der laufenden Maschinen verloren gegangene Pakete. Im Städelmuseum in Frankfurt am Main stehen Skulpturen eines renommierten Schweizer Künstlers zur Abholung bereit. Beim Verladen der Objekte ist große Sorgfalt gefragt. Und das Umspannwerk Kusenhorst in Haltern wird mit einem neuen Transformator ausgestattet. Bringt Lokführer Boris die kostbare Fracht auf der Schiene unbeschadet ans Ziel?
Genre:Dokumentation, Comedy
Altersfreigabe:
12
